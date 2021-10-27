Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş!

Bekçi alımı başvuruları ne zaman, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek duyuru ile başvuru işlemlerine başlayacak adaylar yazılı sözlü sınav ve fiziki parkur etaplarına katılım sağlayacaklar. 10 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunda başvuru şartları ve tarihleri ilan edilecek. Ancak 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.