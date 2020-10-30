Teknoloji hurriyet.com.tr Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:34 | 30 Ekim 2020 - 15:58

İzmir depremi: AFAD'dan çok önemli telefon uyarısı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yer yer telefonla yapılan iletişimde sorunlar meydana geldi. AFAD ise önemli bir açıklama yaptı ve telefonla iletişim kurmak isteyenlerin SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmesi gerektiğini paylaştı.