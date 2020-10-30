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GeriTeknoloji İzmir depremi: AFAD'dan çok önemli telefon uyarısı
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:34 | 

İzmir depremi: AFAD'dan çok önemli telefon uyarısı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yer yer telefonla yapılan iletişimde sorunlar meydana geldi. AFAD ise önemli bir açıklama yaptı ve telefonla iletişim kurmak isteyenlerin SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmesi gerektiğini paylaştı.

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AFAD'ın uyarısı şöyle:

Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.

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Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

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Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.

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Deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde pek çok kişi aynı anda telefona sarıldığından iletişimde aksaklıklar yaşanabiliyor. Peki telefonun çekmemesi durumunda ne yapılmalı?

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Telefonunuzun bağlantısını değiştirmek, sinyal sıkıntılarınızı denemek ve düzeltmek için en hızlı ve en kolay yoldur. Uçak modunu aktif hale getirip 10 saniye sonra yeniden kapattığınızda bağlantı sağlayabilirsiniz.

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Telefonunuz çekmiyorsa ve aktif Wi-Fi bağlantınız varsa internet üzerinden arama gerçekleştirebilirsiniz. WhatsApp, Messenger, Skype, Microsoft Teams gibi mesajlaşma uygulamaları işinize yarayabilir.

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Bazı durumlarda telefon görüşmesi yapılamasa da aktif internet bağlantısı varken WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden sesli arama yapabilirsiniz.

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Telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayar mantığıyla çalışan akıllı telefonlar, yeniden başlatıldığında 'kendine gelebiliyor'.

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SIM kartınızı çıkarmak da çözüm olabilir. Bağlantı sorunu yaşıyor ve tüm bu saydıklarımız işe yaramıyorsa SIM kartı çıkarıp takmayı deneyin.

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Ağ ayarlarını sıfırlayarak da bağlantınızı sağlama şansınız var. iPhone ve Android cihazlar üzerinden 'Sıfırlama' ayarına girerek ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyin.

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Bir başka yöntem de kullanılan operatörün çağrı merkezini aramak. Ancak bu son çare olmalı.

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Kullandığınız ağ operatörünü kullanan başka birisinin problem yaşayıp yaşamadığını öğrenin. Ağ operatörünün baz istasyonunda geçici şebeke problemi olabilir.

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Şebeke hatası yaşadığınız Android cihazdan şebeke ayarlarına Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar> Şebeke modu kısmından giriş yapın. Buradaki ayarları değiştirerek deneyin.

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