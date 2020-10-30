İzmir depremi: AFAD'dan çok önemli telefon uyarısı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yer yer telefonla yapılan iletişimde sorunlar meydana geldi. AFAD ise önemli bir açıklama yaptı ve telefonla iletişim kurmak isteyenlerin SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih etmesi gerektiğini paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AFAD'ın uyarısı şöyle:
Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.
2
Abone Ol
Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.
3
Abone Ol
Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.
4
Abone Ol
Deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde pek çok kişi aynı anda telefona sarıldığından iletişimde aksaklıklar yaşanabiliyor. Peki telefonun çekmemesi durumunda ne yapılmalı?
5
Abone Ol
Telefonunuzun bağlantısını değiştirmek, sinyal sıkıntılarınızı denemek ve düzeltmek için en hızlı ve en kolay yoldur. Uçak modunu aktif hale getirip 10 saniye sonra yeniden kapattığınızda bağlantı sağlayabilirsiniz.
6
Abone Ol
Telefonunuz çekmiyorsa ve aktif Wi-Fi bağlantınız varsa internet üzerinden arama gerçekleştirebilirsiniz. WhatsApp, Messenger, Skype, Microsoft Teams gibi mesajlaşma uygulamaları işinize yarayabilir.
7
Abone Ol
Bazı durumlarda telefon görüşmesi yapılamasa da aktif internet bağlantısı varken WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden sesli arama yapabilirsiniz.
8
Abone Ol
Telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayar mantığıyla çalışan akıllı telefonlar, yeniden başlatıldığında 'kendine gelebiliyor'.
9
Abone Ol
SIM kartınızı çıkarmak da çözüm olabilir. Bağlantı sorunu yaşıyor ve tüm bu saydıklarımız işe yaramıyorsa SIM kartı çıkarıp takmayı deneyin.
10
Abone Ol
Ağ ayarlarını sıfırlayarak da bağlantınızı sağlama şansınız var. iPhone ve Android cihazlar üzerinden 'Sıfırlama' ayarına girerek ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyin.
11
Abone Ol
Bir başka yöntem de kullanılan operatörün çağrı merkezini aramak. Ancak bu son çare olmalı.
12
Abone Ol
Kullandığınız ağ operatörünü kullanan başka birisinin problem yaşayıp yaşamadığını öğrenin. Ağ operatörünün baz istasyonunda geçici şebeke problemi olabilir.
13
Abone Ol
Şebeke hatası yaşadığınız Android cihazdan şebeke ayarlarına Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar> Şebeke modu kısmından giriş yapın. Buradaki ayarları değiştirerek deneyin.