Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER- İHA
İstihbarat raporu sızdı: Rusya 175 bin askerle saldıracak
GÖZLER BU ZİRVEDE
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesini ve yapmasından endişe duyulan eylemleri önleyebilmek için atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.
Tüm bu gerilim yaşandığı sırada ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini zorlaştırmak için kapsamlı girişimler geliştirdiğini ve Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceğini açıkladı.