İstihbarat raporu sızdı: Rusya 175 bin askerle saldıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.