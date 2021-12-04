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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER- İHA
Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 13:41 | 

İstihbarat raporu sızdı: Rusya 175 bin askerle saldıracak

Washington Post'a sızdırılan ABD istihbarat raporundaki Rusya iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. Gazetenin iddiasına göre Rusya sınıra konuşlandırdığı 175 bin askerle Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor...

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ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de askeri saldırı planladığı konusunda uyarı yaptı.
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Washington Post gazetesi, ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkilinin bunun tahminen 175 bin Rus askeri personelini kapsayacağını söylediğini yazdı.
3KONUMLARI BİLE AÇIKLADILAR

KONUMLARI BİLE AÇIKLADILAR

Gazeteye sızdırılan istihbarat belgesinde, Rus kuvvetlerinin konuşlandığı 4 yerin konumu da yer aldı.
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Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 94 bin olduğu, bu sayının zaman içinde 175 bine çıkabileceği belirtildi.
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Belgede ayrıca, Rus birliklerinin sürekli sınıra gidip geldiği ve bunun hedef şaşırtma amacı taşıdığı öne sürüldü.
6OCAK SONUNA BEKLENİYOR

OCAK SONUNA BEKLENİYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını duyurmuştu.
7GÖZLER BU ZİRVEDE

GÖZLER BU ZİRVEDE

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesini ve yapmasından endişe duyulan eylemleri önleyebilmek için atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etmişti.
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Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev ise Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırı planlandığı yönündeki iddiaları reddederek, "Saldırı için herhangi bir hazırlık yapılmamaktadır" dedi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması konusunda hiçbir söz hakkı olmadığını söylemişti.
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Tüm bu gerilim yaşandığı sırada ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini zorlaştırmak için kapsamlı girişimler geliştirdiğini ve Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceğini açıkladı.
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Yetkililer, Rusya'nın işgal öncesi Ukrayna ve NATO'yu karalamak için propaganda faaliyetlerini artırdığını da belirtiyor.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler yıllardır gergin. Moskova, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalarda ise 14 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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