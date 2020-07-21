İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Gözler resmi açıklamalarda

‘NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNEN İŞVERENLERE PRİM TEŞVİKİ’ Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan iş yerlerine ise normal çalışmaya dönülmesi halinde prim desteği sağlanacağını belirten Demir, şu bilgileri verdi.

"Kanun teklifine göre, 1 Temmuz 2020'den önce kısa çalışma veya ücretsiz izin başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların; iş yerlerindeki kısa çalışmanın veya ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi ve normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak. Desteğe konu primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak."

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020'den itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun yasal hale geldiğini aktaran Demir, "Ancak bu kapsamdaki pek çok iş yerinin anılan yükümlüğü sağlama bakımından yetersiz ve hazırlıksız olması ve buna bağlı olarak ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri nedeniyle; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bu iş yerleri bakımından 31 Aralık 2023'e kadar ertelenmesi teklif edilmekte." ifadelerini kullandı.