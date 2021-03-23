İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Tarih belirlendi

İşten çıkarma yasağı pek çok çalışanı yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Diğer taraftan pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.