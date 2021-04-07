İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten en güncel gelişmeler

'İş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Kamuoyu tarafından 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen ve geçtiğimiz yıldan bu yana uygulamada olan düzenlemenin bitiş tarihi merak konusu oldu. İşte, işten çıkarma yasağında en son gelişmeler...