Ä°ÅŸten çÄ±karma yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor? Ä°ÅŸten çÄ±karma yasaÄŸÄ±nda son durum
Kabine ToplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±da, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doÄŸrultusunda, Covid salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda son haftalarda hÄ±zlanan aÅŸÄ±lama programÄ± ve Haziran ayÄ±ndaki kademeli normalleÅŸme adÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirildi. TÃ¼m bu geliÅŸmeler olurlen iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± gÃ¼ndeme geldi. Peki, iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± ne zaman bitiyor?
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ErdoÄŸan, 1 Temmuz'da baÅŸlamak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼yle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r devam eden iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± da bu aÃ§Ä±klama sonrasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Ä°ÅŸte, Ä°ÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±nda son durum...
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 1 Temmuz'da baÅŸlamak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ancak iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± ile ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.Â
Ä°ÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;
AyrÄ±ca TESKOMB kefaletiyle taksit Ã¶demesi yapamayÄ±n 240 bin kiÅŸinin 1 milyar lira tutarÄ±ndaki borcu daha sonra tahsil edilmek Ã¼zere TESKOMB tarafÄ±ndan bankaya Ã¶denmiÅŸtir. Ã‡ek ve senetlerle ilgili baÅŸka bir dÃ¼zenleme de Meclis'te gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Ä°ÅŸ sÃ¶zleÅŸmelerinin fesih yasaÄŸÄ± 30 Haziran'a kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Gelir kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, nakit akÄ±ÅŸÄ± bozulmuÅŸ ama istihdamÄ±nÄ± koruyan, imalat sektÃ¶rlerinde faaliyet gÃ¶steren mikro ve kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelere yÃ¶neliktir. Mikro iÅŸletmeler 30 bin, kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmeler 75 bin liraya kadar olmak Ã¼zere 3 yÄ±l geri Ã¶demesiz tamamÄ± faizsiz ÅŸekilde bu destekten faydalanacaklardÄ±r. Mikro ve kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmeler 3 MayÄ±s'tan itibaren e-devlet Ã¼zerinden KOSGEB aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilirler.
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HANGÄ° DURUMLARDA GEÃ‡ERSÄ°Z?
Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±, SGKâ€™ya bildiren iÅŸyerleri fesih tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re kod seÃ§mek zorunda. Ä°stifa iÃ§in â€˜03â€™, iÅŸÃ§inin haklÄ± nedenle feshi iÃ§in â€™25â€™, iÅŸverenin haklÄ± nedenle feshi iÃ§in â€˜29â€™ ve iÅŸyeri kapanmasÄ± iÃ§in â€˜17â€™ no.lu kodlar seÃ§iliyor. Ve bu kodlar fesih yasaÄŸÄ± kapsamÄ±na girmeyen durumlarÄ± da ifade ediyor.
Fesih kapsamÄ±na girmeyen durumlar:
Ä°ÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinde sÃ¼renin sona ermesi,