YASAÄžIN SÃœRESÄ° UZATILMIÅžTI CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MKEK Barutsan Roket ve PatlayÄ±cÄ± FabrikasÄ±'nda Enerjitik Malzemeler Ãœretim Tesisi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ EtkinliÄŸi tÃ¶reninde konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan milyonlarÄ± ilgilendiren mÃ¼jdeleri peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°ÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;



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