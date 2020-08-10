İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte belirlenen o tarih!
Dünya ekonomilerini de derinden sarsan COVID-19 salgını nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının uzatılması yönünde karar alınmıştı. Çalışma hayatında yer alan pek çok kişi şimdi yasağın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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Pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirdi. Yasağın ne zaman kadar devam edeceği ise belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.
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Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.
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17 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK
Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.
Yetkililer, istihdam piyasasına destek için kısa çalışma uygulamasının genel olarak bir ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirtirken, eylül ayında ise kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını belirtiyor. Koronavirüs sonrasında devreye giren kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin, turizm gibi belli sektörler için uzatılabileceğini söyleyen yetkililer, “Bunun için öncelikle ağustos ayındaki verilere bakılır. Eğer sektörel olarak kısa çalışma uygulamasının devam etmesine karar verilirse, bu sefer de işverenler 868 TL’lik prim desteğinden yararlanmaya başlar” dedi. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin için de 2021 Haziran ayı sonuna kadar yetki alındığını belirten yetkililer, “Kısa çalışma ödeneğindeki uzatmalara göre, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz iznin geleceği de belli olur. Yetki alındı ancak bu yetkinin ne kadarlık kısmının kullanılacağı gelişmelere göre belli olur” dedi.