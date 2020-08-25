İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Gözler işten çıkarma yasağı açıklamalarında
İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde başlanılan işten çıkarma yasağı uygulaması ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih ile ilgili açıklama…
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İşten çıkarma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı açıklandı. Karara göre, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. İşte detaylar...
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.