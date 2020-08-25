İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Gözler işten çıkarma yasağı açıklamalarında

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.