İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi ve işverenler bu habere odaklandı!

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek.