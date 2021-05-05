İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı duyurdu!
Binlerce öğretmenin il dışına tayinleri için bekleyişi devam ediyor. Bakanlığın ne zaman başvuruları almaya başlayacağını merak eden öğretmenler için sevindiren haber Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk yanıt verdi. Peki, isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayıp ağustos sonunda bitecek şekilde planlandığını belirterek, "İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." dedi. İşte konuya dair ayrıntılar...
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BAKAN O TARİHE İŞARET ETTİ
Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:
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"Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."