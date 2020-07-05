İstanbul'da şoke eden görüntüler! Kaydedip paylaştılar, polis harekete geçti

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde düğün için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis İstanbul'un altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.