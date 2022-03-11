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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ile kar yağışı gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor. İstanbul ve çevre illerde kar yağışını yoğun geçmesi beklenirken valiliklerden de bir dizi önlem alındı. Son hava durumu tahminlerine göre yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bugün kar yağışının İstanbul'da daha da yoğun olacağını bildirerek " Kalp hastaları olanlar için çok tehlikeli, onlar kesinlikle dışarı çıkmasınlar." dedi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 11 Mart hava durumu raporu.

1/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2/10İSTANBULDA KAR NE KADAR DEVAM EDECEK

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma gününü işaret ederek, "Akşama doğru kar kalınlığı 15 santimi geçecek demektir. Kar yağışı tahmin ettiğimiz şekilde yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğleye doğru yoğunluk azalacaktır. Öğleden sonra daha da yoğunlaşarak devam edecek. Yarın çok daha yoğun olarak devam edecek. 1 hafta öncesinden bu yayınları yaptık ve tedbirler de alındı. Eğer tedbirlerimizi almazsak afete dönüşüyor. 1987 gibi mi deniyor. Dün dündür, bugün bugündür. Kalp hastaları olanlar için çok tehlikeli, onlar kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Kalp krizini tetikler. Tedbirlerin hepsi alınmış durumda, iyi oldu bu başlangıç. Yarın daha yoğunlaşacak. Önemli olan yarın akşamı atlatmak" dedi.

3/10İL İL HAVA DURUMU RAPORU

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

4/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MANİSA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

5/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -6°C, -1°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

6/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KIRŞEHİR -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

7/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, yarın (Cuma) kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

8/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

9/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

10/10İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul