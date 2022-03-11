İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma gününü işaret ederek, "Akşama doğru kar kalınlığı 15 santimi geçecek demektir. Kar yağışı tahmin ettiğimiz şekilde yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğleye doğru yoğunluk azalacaktır. Öğleden sonra daha da yoğunlaşarak devam edecek. Yarın çok daha yoğun olarak devam edecek. 1 hafta öncesinden bu yayınları yaptık ve tedbirler de alındı. Eğer tedbirlerimizi almazsak afete dönüşüyor. 1987 gibi mi deniyor. Dün dündür, bugün bugündür. Kalp hastaları olanlar için çok tehlikeli, onlar kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Kalp krizini tetikler. Tedbirlerin hepsi alınmış durumda, iyi oldu bu başlangıç. Yarın daha yoğunlaşacak. Önemli olan yarın akşamı atlatmak" dedi.
MARMARA
Çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -8°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MANİSA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA -6°C, -1°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, yarın (Cuma) kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -2°C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı