İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 11 Mart il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği; Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Toroslar Mevkii'nde beklenen yağışların ise kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



HATAY 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı



ISPARTA -6°C, -1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı



