İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 8 Mart hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ÇANKIRI 0°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu



KAYSERİ 1°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



