İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 8 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kar yağışı uyarısında bulundu. Yerlikaya, “9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir” ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada,
“Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği kar yağışıyla ilgili uyarıda, "Öğle saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava sebebiyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ile 9 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışların, 08 Mart Salı aralıklı yağmurlu, 09 Mart Çarşamba yağmur ve karla karışık yağmurlu, 10 Mart Perşembe gününden itibaren periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Ege'nin yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
KAYSERİ 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 6°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 6°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunda genellikle kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 0°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı
KARS -5°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı