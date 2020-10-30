İstanbul'a ne zaman, saat kaçta yağmur yağacak? | MGM 30 Ekim il il hava durumu tahminleri
Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre 30 Ekim Cuma günü, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yapış etkili olacak. İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı ön görülüyor. Valilikten gelen açıklamada sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki, İstanbul'a ne zaman saat kaçta yağmur yağacak? İşte, MGM 30 Ekim il il hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Hafta başından beri etkisini sürdüren serin havanın ardından İstanbul için yağmur uyarısı geldi. İstanbul Valiliği'nin de uyarıda bulunduğu açıklamada bugün kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması ön görülüyor.
2
Abone Ol
NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
3
Abone Ol
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Valiliğin Twitter hesabından yarınki hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
İletide, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Bursa'da yarın için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, 30 Ekim Cuma günü saat 12.00'den 23.59'a kadar 'sarı' uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
4
Abone Ol
30 EKİM İL İL HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakasının kıyı kesimleri ile yarın il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
5
Abone Ol
ANTALYA 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı