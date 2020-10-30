İstanbul'a ne zaman, saat kaçta yağmur yağacak? | MGM 30 Ekim il il hava durumu tahminleri

30 EKİM İL İL HAVA DURUMU Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 12°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 14°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakasının kıyı kesimleri ile yarın il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 11°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 17°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 16°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı