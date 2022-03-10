Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'a girişler kapatıldı mı? TIR ve kamyonlar ne zaman giriş yapacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

#İstanbul#Kar Yağışı#TIR

İstanbul'a giriş yasağı, kar yağışı önlemleri ile beraber gündeme geldi. Kentte perşembe ve cuma günü etkili olması beklenen kar yağışına yönelik İstanbul Valiliği bir dizi önlem aldı. Eğitim öğretim pazartesi gününe kadar tatil edilirken, TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul'a girişlerinin yasaklandığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama sonrası gözler İstanbul'a girişler kapatıldı mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, İstanbul'a girişler ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Valisi Yerlikaya'nın o konu hakkındaki açıklamaları.

1/4İstanbula girişler kapatıldı mı TIR ve kamyonlar ne zaman giriş yapacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

İstanbul'da yoğun kar yağışı beklentileri ile İstanbul'a girişler yasak mı, sorusu gündeme geldi. Ocak ayında görülen kar yağışı sonrası Valilik İstanbul'a girişleri bir süreliğine kısıtlamıştı. Megakentte olumsuzluk yaşanmaması adına TIR ve kamyonların girişleri ikinci duyuruya kadar durduruldu. Girişlerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

2/4İSTANBULA GİRİŞLER DURDURULDU MU

İSTANBUL'A GİRİŞLER DURDURULDU MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yapışı nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

3/4İSTANBUL VALİLİĞİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İSTANBUL VALİLİĞİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

4/4İstanbula girişler kapatıldı mı TIR ve kamyonlar ne zaman giriş yapacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kar Yağışı#TIR