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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 09:27,

İşsizlik ödeneği ne zaman yatar?

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. işsizlik ödeneği ödemesi için araştırmalarına hız veren vatandaşlar, resmi kurumlardan gelen açıklamalara odaklandı. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatar?

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Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak için alınan tedbirler arasında yer alan işsizlik ödeneği için bekleyiş sürüyor. Ödemelerine odaklanan binlerce vatandaş, hesaplarına ödemenin yapılacağı tarihe odaklandı. İşte, işsizlik ödeneği hakkında son gelişmeler...

2BAKAN TARİH VERDİ
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BAKAN TARİH VERDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un duyurduğu ödemeler bugün başladı.

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Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

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"Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak"

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IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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