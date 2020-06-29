İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı (ödeneği) ne kadar?

İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan adaylar her ay bu maaşı alıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.’ dedi.



İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu.Bakan Selçuk, ‘Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.’ dedi.