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Isparta’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Isparta Valiliği’nden kar tatili açıklaması

#Okullar Tatil Mi#Kar Tatili#Isparta Valiliği

Okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği iller arasında Isparta’da bulunuyor. Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki, okullar kaç gün tatil olacak? İşte Isparta Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklaması

1/3Isparta’da okullar tatil mi, kaç gün tatil Isparta Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Isparta’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sömestr tatili bugün sona erdi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeni ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

2/3ISPARTA’DA OKULLAR TATİL Mİ

ISPARTA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

3/3Isparta’da okullar tatil mi, kaç gün tatil Isparta Valiliği’nden kar tatili açıklaması

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

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