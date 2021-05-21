İSG sınav yerleri açıklandı! 2021 İSG/1 sınav giriş belgesi osym gov tr sorgulama ekranı
İSG sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. 30 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021 İSG/1 sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. İşte, İSG sınav yeri sorgulama ekranı ve sınavlar ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021-İSG/1 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile yayınlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularını 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapan adaylar 20 Mayıs tarihinden itibaren sınav yerlerini öğrenebilecekler. İSG sınav giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından görüntülenecek.
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İSG SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar sınava, sınavın yapıldığı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi ile gireceklerdir.
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. Bunların dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir.
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Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday, bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.