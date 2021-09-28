İSG ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınav tarihini paylaştı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek.



Sınavda 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak ve her testte 50 soru yöneltilecek.



Soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verilecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.