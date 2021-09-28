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Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 17:22 | 

İSG ne zaman yapılacak? ÖSYM İSG sınav tarihini paylaştı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM yıllık takvim doğrultusunda İSG sınav tarihini paylaşmıştı. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı aralık ayında gerçekleşecek. Peki, İSG ne zaman yapılacak?

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1

İSG sınavı, bu yıl 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları ise 22 Kasım tarihinde alınmaya başlanacak. Sınavın sonuçları ise 6 Ocak tarihinde açıklanacak.

2

Sınavın başvuruları ise 22 Kasım tarihinde alınmaya başlanacak ve 1 Aralık tarihinde sona erecek.

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavda 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak ve her testte 50 soru yöneltilecek.

Soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verilecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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