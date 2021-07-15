iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13'te son gelişmeler

IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR? Sputnik'te yer alan habere göre yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.



Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.



Yeni modellerin eylül ayından sonra piyasaya çıkması bekleniyor.