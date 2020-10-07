İphone 12 ne zaman tanıtılacak? Resmi duyuru geldi!

İphone 12 için artık geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İphone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. Apple'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 13 Ekim 2020 günü saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, 22.00'a kadar sürebilecek. Apple'ın bu etkinlik ile İphone 12 tanıtımını da yapması bekleniyor.