İOKBS ne zaman? Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi belli oldu!

'Bursluluk Sınavı ne zaman?' sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu. İOKBS'ye girmek için hazırlanan adaylar, sınav tarihleri hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi...