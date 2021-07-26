İOKBS ne zaman? Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek sınav geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Sınavın yeni tarihi ve konu dağılımı netlik kazandı. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
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'Bursluluk Sınavı ne zaman?' sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu. İOKBS'ye girmek için hazırlanan adaylar, sınav tarihleri hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın tarihi...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu. 5 Eylül'de yapılacak olan sınavın konu ve kazanımlar belli oldu.
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2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden ulaşabilir.