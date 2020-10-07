Instagram Reels nedir? Instagram keşfet yerine gelen Reels özelliği kullanım detayı!
Sosyal medya devi Instagram kullanıcılarının karşısına yeni bir özellik çıkardı. Instagram, Reels için yeni bir keşfet sekmesi oluşturdu ve özelliğin kullanımını kolaylaştırmak için sekme ortaya çıkardı. Reels videoları için Keşfet sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesine olanak sağlayan platform kullanıcılarına her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor. Peki, Instagram Reels nedir? İşte, Instagram Reels kullanımı ve özellikle ilgili merak edilenler.
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Uzun zamandır kullanıcılarının merakla beklediği Instagram Reels özelliği dünyada ve Türkiye'de kullanıma sunuldu. Instagram ayrıca, önümüzdeki hafta IGTV üzerinden alışveriş özelliğinin dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlayacağını, bu yıl içinde de Reels üzerinden alışveriş özelliğinin test edilmeye başlayacağını açıkladı. Son güncelleme ile Instagram'da keşfet özelliği yerine gelen Reels ile insanlar ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebilecek ve bu videoları düzenleyebilecek.
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INSTAGRAM REELS NEDİR?
Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.
Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.
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NASIL KULLANILIR?
Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:
Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek.
Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.
AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.
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Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.
Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.
Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor.
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NASIL PAYLAŞILIR?
Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış’ta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor. Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels’a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akış’ta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.