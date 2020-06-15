Karantina partisinde palalı saldırgan dehşeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın her yerinde tedbir amaçlı kısıtlamalar uygulanıyor. Ancak aylardır evlerine kapanan insanlar, özellikle de gençler, bu yasakları tehlikenin devam etmesine rağmen hiçe saymaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri dün İngiltere'nin Manchester kentinde Carrington bölgesinde yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre açık havada düzenlenen partide elektronik müzik eşliğinde sabaha kadar dans eden gençler virüs tehlikesini görmezden geldi.2 bin kişilik dev partide çekilen görüntüler bugün sosyal medyaya da yansıdı. Özellikle Twitter'da yapılan paylaşımlarda herkesin güvenliğini tehlikeye atıp partiye katılan insanlar çok sert şekilde eleştirildi. Covid-19 tehlikesinin geçmediği ve vaka sayılarının her an artışa geçebileceğini söyleyen kullanıcılar böyle bir ortamda gerçekleşen partiyi 'aptallık' olarak nitelendirdi. Parti alanında sabah çekilen fotoğraflar da olayın boyutlarının korkunçluğunu gözler önüne seriyordu. Alanda her yer çöp içinde kalırken partiye katılan insanların ne sosyal mesafeye ne de hijyen kurallarına dikkat ettiği belli oluyordu. Paylaşılan fotoğraflarda partide eğlenen insanların maske kullanmadığı görüldü. Havanın kararmasıyla birlikte partide korkunç olaylar da yaşandı.Ellerinde palalar olan saldırganlar partidekilere saldırdı. Dehşet dolu anların yaşanmasına yol açan saldırganlar palalarla 3 kişiyi yaraladı. Saldırıda 18 yaşındaki bir gencin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis her yerde saldırganları arıyor.Polisin yaptığı açıklamada aynı mekanda daha önce gerçekleşen 4 bin kişilik bir partide de 18 yaşındaki bir genç kadının tecavüze uğradığı belirtildi.