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HaberlerDünya HaberleriKarantina partisinde palalı saldırgan dehşeti
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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış Haberler / Fotoğraflar: Twitter, Snapchat
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 23:31,

Karantina partisinde palalı saldırgan dehşeti

Dünyayı kasıp kavuran salgında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın her yerinde tedbir amaçlı kısıtlamalar uygulanıyor.

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Ancak aylardır evlerine kapanan insanlar, özellikle de gençler, bu yasakları tehlikenin devam etmesine rağmen hiçe saymaya devam ediyor.

3YASAĞI HİÇE SAYDILAR
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YASAĞI HİÇE SAYDILAR

Bunun son örneklerinden biri dün İngiltere'nin Manchester kentinde Carrington bölgesinde yaşandı.

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Daily Mail'de yer alan habere göre açık havada düzenlenen partide elektronik müzik eşliğinde sabaha kadar dans eden gençler virüs tehlikesini görmezden geldi.

5DEV PARTİDE 2 BİN KİŞİ VARDI
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DEV PARTİDE 2 BİN KİŞİ VARDI

2 bin kişilik dev partide çekilen görüntüler bugün sosyal medyaya da yansıdı.

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Özellikle Twitter'da yapılan paylaşımlarda herkesin güvenliğini tehlikeye atıp partiye katılan insanlar çok sert şekilde eleştirildi.

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Covid-19 tehlikesinin geçmediği ve vaka sayılarının her an artışa geçebileceğini söyleyen kullanıcılar böyle bir ortamda gerçekleşen partiyi 'aptallık' olarak nitelendirdi.

8OLAY YERİNDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
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OLAY YERİNDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Parti alanında sabah çekilen fotoğraflar da olayın boyutlarının korkunçluğunu gözler önüne seriyordu.

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Alanda her yer çöp içinde kalırken partiye katılan insanların ne sosyal mesafeye ne de hijyen kurallarına dikkat ettiği belli oluyordu.

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Paylaşılan fotoğraflarda partide eğlenen insanların maske kullanmadığı görüldü.

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Havanın kararmasıyla birlikte partide korkunç olaylar da yaşandı.

12PALALARLA SALDIRDILAR
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PALALARLA SALDIRDILAR

Ellerinde palalar olan saldırganlar partidekilere saldırdı.

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Dehşet dolu anların yaşanmasına yol açan saldırganlar palalarla 3 kişiyi yaraladı.

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Saldırıda 18 yaşındaki bir gencin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

15POLİS İNCELEME YAPIYOR
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POLİS İNCELEME YAPIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis her yerde saldırganları arıyor.

16AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE TECAVÜZ VAKASI YAŞANMIŞ
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AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE TECAVÜZ VAKASI YAŞANMIŞ

Polisin yaptığı açıklamada aynı mekanda daha önce gerçekleşen 4 bin kişilik bir partide de 18 yaşındaki bir genç kadının tecavüze uğradığı belirtildi.

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