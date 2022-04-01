İLK SAHUR ne zaman, saat kaçta? Sahur hangi gün, bugün mü? 2022 ramazan orucu sahur vakti

Sahur ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde yer alıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre recep ve şaban aylarının ardından başlayacak olan ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. İlk sahur 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. İşte il il sahur saatleri
İlk sahura bu gece kalkılacak. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan’da tutacaklar. Oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesi içerisindeki imsak vaktini ve akşam ezanını dikkate alacaklar.
İstanbul imsak vakti: 05:12 Akşam ezanı: 19:36
Ankara imsak vakti: 04:59 Akşam ezanı: 19:20
İzmir imsak vakti: 05:25 Akşam ezanı: 19:42
Bursa imsak vakti: 05:13 Akşam ezanı: 19:35
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Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.