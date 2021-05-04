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Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 20:08 | 

İl il koronavirüs risk haritası açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı illere göre 24-30 Nisan corona vaka sayısı ve İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

İl il koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs tedbirlerinin ardından vaka sayısında yaşanan düşüşün yansıdığı haftalık risk ve yoğunluk haritasında, illere göre 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 532,02 oldu. Haftalık verilere göre vaka sayısı en çok artan il yine İstanbul olarak kaydedildi. İllere göre koronavirüs haritasını değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesini kullandı. Corona risk haritasında, hangi ilde ne kadar vaka görüldüğü detaylı olarak değerlendirildi. İşte, 24-30 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde risk haritasında son durum.

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İllere göre koronavirüs risk haritası son gelişmeler gündemde yer almayı sürdürüyor. Tam kapanma dönemi devam ederken, haftalık vaka sayılarını gösteren il il korona virüs risk haritası güncellendi. 24-30 Nisan verilerine göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van korona virüs vaka sayısı en az görülen ililer arasında yer aldı. Son harita ile kıyaslandığında 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları en az Şırnak'ta görüldü.

2HAFTALIK KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI

HAFTALIK KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

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Haftalık verilere göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yar aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

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"İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31), Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04), Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45),

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Sivas (285,58), Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63), İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14), Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32), Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12)."

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