İl il koronavirüs haritası: 4-10 Eylül haftalık illere göre corona virüs vaka sayısı açıklandı... İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 28 Ağustos-3 Eylül'de 62 iken 4-10 Eylül'de 61 oldu.



Verilere göre, geçen hafta en fazla vakanın görüldüğü Rize, bu hafta da 488,15 ile her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olarak kayıtlara geçti. Rize, ayrıca her yüz bin kişide 164,95 ile en çok düşüş yaşanan il oldu.



Öte yandan, İstanbul ve Ankara'da her 100 bin kişideki vaka sayısı arttı, İzmir'de ise düştü.