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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:51,

İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

İkindi namazı kılınışı ve vaktiyle ilgili bilgiler Ramazan ayında da araştırma konusu olmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin yan sıra tüm vakit namazlarını eksiksiz kılmak isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Bu yıl Corona virüsü önlemleri nedeniyle tüm ibadetler gibi ikindi namazı da evlerde gerçekleşiyor. Peki, ikindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

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Havanın kararmasıyla birlikte ikindi saatini bekleyen vatandaşlar namaz hazırlıklarına başladı. İkindi namazını doğru bir şekilde kılmak isteyenler, ikindi namazının kılınış ve rekat bilgisini araştırıyor. Özellikle ikindi namazını ilk kez kılacak olanlar, " İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?" sorularına yanıt arıyor. İşte İkindi namazı kılınış ve rekat bilgisi...

2İKİNCİ NAMAZI KAÇ REKATTIR
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İKİNCİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İkinci namazı 8 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat sünnet ve rekat farz kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

SÜNNETİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

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ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

FARZIN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

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