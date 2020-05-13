İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

ÜÇÜNCÜ REKAT



Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.



DÖRDÜNCÜ REKAT



Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.



FARZIN KILINIŞI



BİRİNCİ REKAT



İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.