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İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte bahar müjdecisi cemre düşmesi olayı

#Cemre Düşmesi#İlkbahar#Hava

Cemre ne zaman düşecek? sorusu şubat ayının son günlerinde gündeme geldi. İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla düşen cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemrenin ikincisi ise suya düşecek. Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu, "Kolay ısı alıp veren atmosfer olduğu için önce havaya cemre düşüyor, arkasından molekül yoğunluğu biraz daha fazla olan sıvılar, arkasından da daha yoğun olan kara parçalar. " dedi. İşte, cemre nereye düşecek? 2022 cemre düşme tarihleri ve cemrenin anlamı.

1/5İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek İşte bahar müjdecisi cemre düşmesi olayı

Cemre düşme tarihleri havaların ısınmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji'nin son yayınladığı bilgilere göre de hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. 19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemre havaya düşerken gözler ikinci cemrenin düşeceği tarihe çevrildi. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşen cemrenin tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, “Toprak da ısındıktan sonra sonbahar veya kıştan beri uykuda olan bitkisel faaliyetler tekrar başlayacak” dedi.

2/5İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.

3/5CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

4/5PROF. DR. HAMZAOĞLU CEMRE DÜŞMESİ OLAYINI ANLATTI

PROF. DR. HAMZAOĞLU CEMRE DÜŞMESİ OLAYINI ANLATTI

Halk arasında ‘ilkbaharın habercisi' diye tanımlanan ve üç aşamada gerçekleşen ‘cemre düşmesi' olayının doğaya olan etkilerini Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu anlattı.

Pek çok bitkinin literatüre kazandırılmasında etkin rol oynayan, çalışmaları kapsamında ‘Türler ve Habitat' adlı bir de dergi çıkaran Hamzaoğlu, uzun yıllardır bitkiler üzerinde faaliyetler yürütüyor. Cemre düşmesinin aslında her sene şubat ayında güneş ışınlarının dünyaya dik düşmesi sonucunda meydana gelen bir ısınma olayı olduğunu açıklayan Hamzaoğlu, “Cemre düşmesinin bir bilimsel bir de halk kültüründeki anlam karşılığı var. Bilimsel olarak baktığımızda katılar sıvılara göre sıvılar da gazlara göre daha geç ısı alır verirler. Kolay ısı alıp veren atmosfer olduğu için önce havaya cemre düşüyor, arkasından molekül yoğunluğu biraz daha fazla olan sıvılar, arkasından da daha yoğun olan kara parçalar. Halk arasındaki kültürel karşılığı ise baharın gelişi diye yorumlanır cemre düşmesi” dedi.

5/5İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek İşte bahar müjdecisi cemre düşmesi olayı

Cemre düştükten ve toprak ısındıktan sonra suların akıp sıvı hale geldiği zaman uykuda olan bitkisel faaliyetlerin tekrar başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Hamzaoğlu, konuyla ilgili, “Şu anda soğuk ve eksilerin altında bir sıcaklık nedeniyle sıvılar toprakta don durumda. Toprak don durumda. Dolayısıyla biyolojik faaliyetlerini yapacak olan bitkilere su yürümüyor, biz ona su yürümesi diyoruz. Su katı halde durduğu için herhangi bir su akışı söz konusu değil. Toprak da ısındıktan sonra su akar ve sıvı hale geldiği zaman geçen seneden sonbahar veya kıştan beri uykuda olan bitkisel faaliyetler tekrar başlayacak.

Tohumlar çimlenecek tekrar. Çünkü tohumların çimlenebilmesi için şartlardan birisi de uygun ısı, uygun sıcaklık. Uygun sıcaklıkla beraber nem, sıvı su. Bütün bunlar sağlandığı zaman özellikle tohum çimlenmesini göreceğiz. Tohumlar çimlendiği zaman da bahar gelmiş olacak. Aslında halk arasındaki inanış bu aradaki bilimsel şeyleri atlayıp sadece sonuca bakarsanız doğru bir inanış” ifadelerini kullandı.

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#Cemre Düşmesi#İlkbahar#Hava