İftar vakti 2021: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte sahur saatleri
İftar vakti, oruç tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İftar ve sahur saatlerine göre Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 13 Nisan’da başladı. Son oruç Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. Peki 18 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre il il sahur ve iftar saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İftar ve sahur saatleri 2021 yılı Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarını tutuyorlar. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl son oruç mayıs ayında tutulacak. 18 Nisan İstanbul iftar vakti 19:53, Ankara iftar vakti: 19:36, İzmir iftar vakti: 19:57 olarak açıklandı. İşte Ramazan İmsakiyesine göre il il sahur ve iftar vakitleri
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
4
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).