İFTAR SAATLERİ: İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman? İşte 14 Nisan iftar ve sahur vakitleri (Ramazan imsakiyesi)

2022 İFTAR SAATLERİ

Diyanet'in yayınladığı 2022 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da iftar saat 19:49'da yapılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da 19:32'de iftarını yapacak. İzmir'de ise iftar 19:53'de yapılacak.