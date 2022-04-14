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İFTAR SAATLERİ: İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman? İşte 14 Nisan iftar ve sahur vakitleri (Ramazan imsakiyesi)

#Sahur#İmksak#İftar Saati

Bugün mübarek Ramazan ayının 13. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın ardından sahur araştırmalarına başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek vatandaşlar, şehirlerinde imsakın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman?

1/4İFTAR SAATLERİ: İstanbul Ankara ve İzmirde sahur ne zaman İşte 14 Nisan iftar ve sahur vakitleri (Ramazan imsakiyesi)

İmsak saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahur saati araştırmaları hız kazandı. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek Müslümanlar, 14 Nisan 2022 sahur vakitlerini araştırıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar Diyanet'in yayınladığı 2022 Ramazan İmsakiyesi sahur saatlerini sorguluyor. İşte, il il sahur vakitleri ve 2022 imsakiyesi...

2/42022 İFTAR SAATLERİ

2022 İFTAR SAATLERİ

Diyanet'in yayınladığı 2022 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da iftar saat 19:49'da yapılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da 19:32'de iftarını yapacak. İzmir'de ise iftar 19:53'de yapılacak.

3/42022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

4/4İFTAR SAATLERİ: İstanbul Ankara ve İzmirde sahur ne zaman İşte 14 Nisan iftar ve sahur vakitleri (Ramazan imsakiyesi)

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#Sahur#İmksak#İftar Saati