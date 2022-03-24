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İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

#İcra Müdür Sınav Yerleri#İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Yerleri#Ösym

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı ile ilgili ÖSYM’den yazılı açıklama geldi. İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı. İşte İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama hakkında bilgiler…

1/3İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

03 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacak olan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2/3İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

3/3İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-İcra için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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#İcra Müdür Sınav Yerleri#İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Yerleri#Ösym