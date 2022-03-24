İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.