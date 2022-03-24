İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav yerleri açıklandı... İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama

03 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacak olan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-İcra için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.