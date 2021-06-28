İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathanelerde oyun oynamak serbest mi?
"Kahvelerde oyun yasağı kaldırıldı mı?" sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti. Kovid-19'la mücadelede kademeli normalleşmenin 3'üncü etabına ilişkin genelge yayınlayan Bakanlık daha önce koronavirüs tedbirlerine yönelik kahvehane, kıraathane gibi yerlerde yasaklanan oyun yasağında yeni karar alındığını bildirdi. 1 Temmuz tarihinde pek çok yasağın kaldırılacak olmasından dolayı milyonlarca vatandaş bu tarihte sonra kahvelerde , okey, iskambil, tavla oynamanın yasak olup olmayacağını öğrenmek adına genelgenin maddelerine odaklandı. İşte, 1 Temmuz kahvehanelerde oyun yasağı hakkında detaylı bilgiler.
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Kahvelerde oyun oynama yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye genelinde bir çok yasak kaldırılacak. Konuyla ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını bildirdi.
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KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALDIRILACAK MI?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Konuyla ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi;
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Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir."
Bu bilgilere göre 1 Temmuz sonrasında kahvehanelerde oyun oynama yasağı kaldırılacak.
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1 TEMMUZ KARARLARI NELERDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.