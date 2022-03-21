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Hıdırellez ne zaman, nedir? 2022 Hıdırellez tarihi için geri sayım

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Hıdırellez için heyecan giderek artıyor. Her yıl büyük bir coşku ile karşılanan Hıdırellez, 2022 yılında da bekleniyor. Eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan bu önemli günde Hızır ve İlyas'ın senede bir kez kavuştuğuna inanılıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

1/3Hıdırellez ne zaman, nedir 2022 Hıdırellez tarihi için geri sayım

Hıdırellez’in ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Hıdırellez Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Hıdırellez günü kutlamaları hakkında bilgi verdi. İşte detaylar

2/3HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

3/3HIDIRELLEZ NEDİR

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanıyor. Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Güzel Hıdırellez günü kutlamaları hakkında, ‘Öncesinde evler temizlenir, kına yakılır, temiz kıyafetler hazırlanır. Bazı yörelerde Hızır orucu tutulur. Hıdırellez pilavı, çörek, börek, sütlaç gibi yiyecekler hazırlanır. Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.’ dedi.

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