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Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 kutlama tarihi

#Hıdırellez#2022 Hıdırellez

Hıdırellez, Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor. Geçmişten bugüne uzanan Hıdırellez geleneği, yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman? 2022'de Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak?

1/3Hıdırellez ne zaman İşte 2022 kutlama tarihi

Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 'Hıdırellez', baharın habercisi kabul ediliyor, farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. Vatandaşlar da Hıdırıellez'in 2022'de ne zaman kutlanacağını merak ediyor. İşte, 2022 kutlama tarihi...

2/3NE ZAMAN KUTLANACAK

NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü de simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlayan doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gün Hıdrellez, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara, adeta bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanılan 6 Mayıs sabahı asırlardır büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

3/3HIDIRELLEZ NEDİR

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

 

 

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#Hıdırellez#2022 Hıdırellez