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Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 hıdırellez tarihi

#Hıdırellez#2022 Hıdırellez

Türk kültürünün en renkli geleneklerinden olan Hıdırellez, Balkanlar'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyada kutlanmaya devam edecek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Hıdırellez kutlamaları için hazırlıklar devam ederken, Hıdırellez'in ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Peki, bu yıl Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

1/3Hıdırellez ne zaman İşte 2022 hıdırellez tarihi

Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdırellez'in kutlanış tarihi, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2/3HIDIRELLEZ NE ZAMAN

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü de simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlayan doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gün Hıdrellez, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara, adeta bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanılan 6 Mayıs sabahı asırlardır büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

3/3HIDIRELLEZ HAKKINDA

HIDIRELLEZ HAKKINDA

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

 

 

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#Hıdırellez#2022 Hıdırellez