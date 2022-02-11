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Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

#Hıdırellez#2022 Hıdırellez

Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 'Hıdırellez', baharın habercisi kabul ediliyor, farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. Vatandaşlar da Hıdırıellez'in 2022'de ne zaman kutlanacağını merak ediyor. Peki, Hıdırellez ne zaman? 2022'de Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak?

1/3Hıdırellez ne zaman İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Hıdırellez, Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor. Geçmişten bugüne uzanan Hıdırellez geleneği, yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. İşte, Hıdırellez hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

2/3HIDIRELLEZ NE ZAMAN

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü de simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlayan doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gün Hıdrellez, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara, adeta bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanılan 6 Mayıs sabahı asırlardır büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

3/3HIDIRELLEZ HAKKINDA

HIDIRELLEZ HAKKINDA

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

 

 

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#Hıdırellez#2022 Hıdırellez