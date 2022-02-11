Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Hıdırellez, Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor. Geçmişten bugüne uzanan Hıdırellez geleneği, yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor. İşte, Hıdırellez hakkında tüm bilinmesi gerekenler...