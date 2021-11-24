MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi
GeriGündem Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 15:11 | 

Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, gelecek sene de kutlanacak. Eski çağlardan beri bahar- yaz mevsim bayramı olarak kutlanan, Hızır ve İlyas'ın her sene bir kez kavuştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez'in tarihi araştırılıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürünün bir simgesi olan Hıdırellez, her yıl olduğun gibi 2022'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte, 2022 Hıdırellez tarihi...
2
Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

3HIDIRELLEZ NE ZAMAN

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi