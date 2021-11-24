Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Türk dünyasında ve Balkanlar'da görülen eski gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürünün bir simgesi olan Hıdırellez, her yıl olduğun gibi 2022'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte, 2022 Hıdırellez tarihi...