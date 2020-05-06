Hıdırellez duası nasıl edilir? Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez dilek duasının nasıl yapıldığı, Hıdırellez'in gelmesiyle beraber birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılmaktadır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacında nasıl dilek dilenir? İşte, Hıdırellez dilek duası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...



HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?



Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanıyor.



Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.