Hiçbirimizin alışık olmadığı terk edilmişlik

Korona salgınıyla mücadelede bir yıldır aralıklı devam eden pandemi kısıtlamaları başkent Berlin sokaklarında da kendini gösteriyor.
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1
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Sokaklar hiçbirimizin alışık olmadığı şekilde bir terk edilmişlik yaşarken, azalan trafiğe rağmen artan bir trafik stresi var. Korna sesleri, polisin müdahaleleri, yanlış yanan ya da bozulan trafik lambaları, dur kalklarda yönünü şaşıran şoförlere bakınca; “Kafalarda amansız tutulduğumuz korona stresi, tüm hayatımızı derinden etkilemişe benziyor” diyorsunuz.
2
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İnsanlar hem sokakta olmaktan hem de evde yalnız kalmaktan korkmuş bir halde. Yan yana gelmeye dikkat ederken, ayrı kalmaya da dayanamayan ruh hallerinin karmaşasıyla en azından açık havada ortak bir nefes olmasa da çaresizliğin paylaşılmasına ortak olmaya çalışmak gibi garip hallerde.
3
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“Dünyadan mutluluk da mı çekip gitti” derken, çocukları görüyorsunuz bir parkta. Koşup oynuyorlar, hiçbir şey olmamışçasına şarkı söylüyorlar, kahkahalarını duyuyorsunuz ve yorulmak bilmeyen tempolarıyla toplara vuruşlarını görüyorsunuz.
4
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İşte o an rahat bir nefes alıyorsunuz; “Mutlu olmak için hâlâ çok şansım var, hayattayım, nefes alıyor ve tüm bu güzellikleri görebiliyorum.”
5
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Berlin’de çok kültürlüğün açık adresi Kreuzberg. Kim olduğunuza bakmadan sizi hep yanına çağıran, herkes için vatan kokan bir Kreuzberg. En uzaklardan bile, ona gelen niceleri olmuştur. Orada açsanız doyarsınız, üzgünseniz coşarsınız, yalnızsanız kalabalık olursunuz, orada kaybolur yine orada yeniden doğarsınız.
6
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Tüm bu duygularla geçiyorum eski günlerin haber dolu sokaklarını. Dükkânlar kapalı, boş caddelerde bisikletle gezen çocuklara babalar eşlik ediyor, daha küçükler ise annelerin ellerinde.
7
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Uzun süren soğukların ardından kendini Berlin’de parlatan bu güzelim güneşi görmeye Urban Hastanesi’nin önünden geçen kanala doğru yürüyorum. Admiral Köprüsü bugün de uzak yakın konuklarını ağırlıyor.
8
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Pek çok farklı dilde kelimeler saçılmış yine ortalığa, elde kitap, gözlükler takılmış, daha buzu çözülmemiş kanalın kenarında herkes birbirini seyre durmuş adeta. Bir tek ben miyim yalnız, yoksa hepimiz mi yalnızız!
9
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Eskiden olsa kuğulara ekmek atan insanlar olurdu bu kanalın kenarında. Şimdi yoklar ve kuğular o bembeyaz kanatların altında tüm zarafetleriyle bugün çöplüğe dönmüş bir kanalın içinde, buzların arasına sıkışmış lokmaları tutmaya çalışıyorlar.
10
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Hemen yanında yanmış bir tekne kalıntısına ilişiyor gözleriniz, sonrasında bütün o çöpleri toplayacak gücü olmayan temizlik işçisini görüyorsunuz. Aklınıza geliyor metroda son durağa gelip de inmeyi unutan yolcu.
11
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Gözlerimi kapatıyorum, tekrar açtığımda sanki uçup gidecekmiş gibi bu manzara. Gözlerim kapalı hâlâ bekliyorum, kanalın içinde mutlulukla yüzen kuğuları ve onları görmek için koşa koşa aileleriyle sevinç içinde gelecek şu güzelim dünyanın masum çocuklarını. Kuğuları kurtarırsak biz de kurtulacağız biliyorum.