Hiçbirimizin alışık olmadığı terk edilmişlik

Berlin’de çok kültürlüğün açık adresi Kreuzberg. Kim olduğunuza bakmadan sizi hep yanına çağıran, herkes için vatan kokan bir Kreuzberg. En uzaklardan bile, ona gelen niceleri olmuştur. Orada açsanız doyarsınız, üzgünseniz coşarsınız, yalnızsanız kalabalık olursunuz, orada kaybolur yine orada yeniden doğarsınız.