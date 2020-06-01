HES kodu nedir ve nasıl alınır? HES kodu paylaşım süresi nedir?

HES kodu almak için 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, akıllı telefon sahibiyseniz cep telefonunuza Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirmeniz olacaktır. Eğer akıllı bir telefona sahip değilseniz ve internet erişiminiz bulunmuyorsa, HES kodu almak için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler HES kodu alma için yeterli olacak ve otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçları ile seyahatinize olanak sağlayacaktır. HES kodu paylaşım süresi ise sizin o kodu ne kadar zamanla erişime açmak istediğinizle alakalı olacak. İşte, HES kodu alma hakkında detaylı bilgiler