HES kodu nasıl alınır ve nereden alınır? E devlet, SMS ile HES kodu alma işlemi
HES kodu alma işlemi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulama üstünden ve SMS ile kolayca alınabiliyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Gözler şimdi HES kodu alma işleminde. HES kodu 3 yöntemle temin ediliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, e devlet, SMS ile HES kodu alma yönteminin detayları.