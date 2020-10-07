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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 20:26 | 

HES kodu alma ve sorgulama ekranı - Hayat Eve Sığar, SMS ve e devlet şifresiyle HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alırım sorusu HES uygulamasının yaygınlaşmasının ardından gündeme gelen konuların başında yer alıyor. Koronavirüs salgınında kontrollü sosyal hayat kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES kodu genelgelerle zorunlu olarak belirtilenler dışındaki kurumlarda da hayata geçmeye başladı. HES kodu alma ekranı e devlet üzerinden gerçekleşirken, SMS ve HES uygulamasından da HES kodu temin ediliyor. HES kodu paylaşım süresi de HES kodu alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan. İşte, HES kodu alma işlemiyle ilgili ayrıntılar.

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HES kodu alma ekranı koronavirüs gündeminde takip ediliyor. 3 farklı yöntem ile alınan HES kodu bir kaç adımda tamamlanıyor. SMS ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresinin yazılması gerekiliyor. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesinden de alınıyor. Ayrıca HES kodu e devlet şifresiyle de alınıyor. İşte, farklı yöntemlerle HES kodu alma işleminin ayrıntıları.

2SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR
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SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

3UYGULAMADAN HES KODU NASIL ALINIR
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UYGULAMADAN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

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4HES KODU NE İŞE YARAR
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HES KODU NE İŞE YARAR?

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.

5E DEVLET İLE HES KODU ALMA
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E DEVLET İLE HES KODU ALMA

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

E DEVLET HES KODU SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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