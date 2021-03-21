HES kodu alma ekranı: e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyenler bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini araştırmaya başladılar. İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet üzerinden veya SMS ile alınabiliyor. İşte e-Devlet HES kodu alma ekranı ve detaylar