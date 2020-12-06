Küba ve Çin'de 40 ABD´li diplomatın, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yaşadığı gizemli rahatsızlıklara Havana Sendromu adı verilmişti. Yoğun tartışma konularına sebep olan Havana Sendromu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzmanlar, ‘Havana Sendromu’ olarak bilinen sarsıntı benzeri belirtilerin ‘duygusal travma ve korkudan kaynaklandığına’ işaret ediyordu. Peki, Havana Sendromu nedir, belirtileri neler?
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1
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ABD Ulusal Bilimler Akademisi ABD'li diplomatlarda tespit edilen Havana Sendromu'nun nedenine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. ‘Mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi’ gibi belirtilerle kendsini gösteren Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu belirtildi.
2
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DARBELİ RADYO FREKANS ENERJİSİ
ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda Havana Sendromu’na yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Ulusal Bilimler Akademisi raporunda rahatsızlıklar için "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin etkileriyle tutarlı göründüğünü" söyledi. Raporda, diplomatların bu enerjiye nerde ve nasıl maruz kaldıkları belirtilmedi.
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HAVANA SENDROMU TARİHİ
Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personelinin yaşadığı bir dizi tıbbi belirti ve semptomdur. Ağustos 2017'den itibaren, Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.
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ABD hükümeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları gerçekleştirmekle suçladı. ABD büyükelçiliğindeki personeli asgariye indirdi ve ABD Başkanı Trump Ekim 2017'de saldırılardan Küba'nın sorumlu olduğuna inandığını açıkladı.