Hava nasıl olacak? MGM il il 29 Aralık hava durumu tahminleri: Sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün sağanak yağış etkili olacak. Son tahminleri duyuran MGM Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Rüzgarın ise Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edilirken, bugün İstanbul'da da hava sıcaklığı 14 derece olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Aralık hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu