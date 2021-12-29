Hava nasıl olacak? MGM il il 29 Aralık hava durumu tahminleri: Sağanak ve fırtına uyarısı!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 14°C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



MANİSA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



MUĞLA 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.



