Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak
Meteoroloji, İzmir, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi günü hava sıcaklığı ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakası) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 17°C, 30°C Parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 27°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 30°C Parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı zamanla doğusunun çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 29°C Parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 32°C Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, bölgenin batısının (Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Kırıkkale) yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 25°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde çevre ilçelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 13°C, 24°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 20°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 25°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Çorum çevreleri ile Doğu Karadeniz bölümünün aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 27°C Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C Parçalı bulutlu
MALATYA 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.