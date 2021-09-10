Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı