Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve karla karışık yağmur geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



RİZE 14°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 14°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT 9°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON 15°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.