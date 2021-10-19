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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 01:39 | 

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve karla karışık yağmur geliyor

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor. Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerindesağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Peki hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2HAV NASIL OLACAK

HAV NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

3

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlU

KAYSERİ 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RİZE 14°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AĞRI 1°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 1°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

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